Arrivano le parole a fine gara a DAZN anche del terzino della Fiorentina Dodô: “Io sono da due anni qua, sappiamo cosa significa per i nostri tifosi fare così bene in campionato”.

"Oggi era dura, ma ci siamo allenati bene"

Dodô prosegue: "Gli ultimi due anni sono stati difficili. Dopo una sosta è sempre difficile tornare a giocare, oggi era dura. Però ci siamo allenati bene questa settimana. Bisogna continuare così perché il campionato è lungo".

“Quando è arrivato alla Fiorentina ad Adli ho detto…”

E sull'intesa con Adli si esprime così: "Io lo vedevo quando giocava al Milan. Quando è arrivato gli ho detto subito che avrebbe dovuto mandarmi sulla fascia in profondità come faceva al Milan. Abbiamo fatto subito amicizia, siamo un bel gruppo, molto giovane. E si può imparare tanto da uno come lui".