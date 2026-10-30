Una chiara scelta dell'allenatore per riapparire (bene) nei radar. "Ma l'Oulai che voglio io è ancora lontano"

Una chiara scelta tattica. È quella fatta dall'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, all'intervallo del match contro l'Atalanta.

A cosa ci riferiamo? Alla sostituzione di Nicolò Fagioli arrivata dopo un primo tempo davvero incolore da parte del regista viola. E con l'ingresso in campo di Christ Inao Oulai ecco che, almeno in quella zona del campo, le cose sono cambiate radicalmente.

Riapparizione

Era sparito dai radar l'ivoriano, è riapparso nel segnale chiaramente quasi a furor di popolo, dopo due partite e mezzo senza aver strusciato campo.

“Ma l'Oulai che voglio io…”

Sull'argomento si è espresso anche il tecnico gigliato, dicendo: “La sostituzione? Nessun problema fisico, è stata una scelta tattica. Questa settimana ho visto un ragazzo diverso, con una mentalità più aperta. Ma l'Oulai che voglio io, e sapete a chi l'ho paragonato (Kanté, ndr), è lontano. Vediamo se si riuscirà a meritarsi una maglia da titolare”.