Sfuma un obiettivo viola per l'esterno d'attacco? Dall'estero sono pronti a soffiare un pupillo di Grosso al Sassuolo
Armand Laurientè
Dalla Francia scrivono di un forte ritorno di fiamma per Armand Laurienté, esterno d'attacco del Sassuolo che piace da tempo anche alla Fiorentina.
Offerta turca
Come riporta Footmercato, dopo il primo assalto andato a vuoto per il francese, il Fenerbahçe è pronto a tornare alla carica per lui, facendo recapitare ai neroverdi un'offerta da 20 milioni di euro.
La richiesta del Sassuolo
La palla passa adesso nelle mani del Sassuolo e dell'ala francese, che dovranno decidere il da farsi. Dal canto suo il club emiliano chiederebbe per la sua cessione 25 milioni di euro, 5 in più di quanto offerto dai turchi.
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