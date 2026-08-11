Vocalelli: "La Fiorentina ha deciso di regalare al suo pubblico un meraviglioso talento"
Il pieno di trequartisti e fantasisti. Il campionato italiano si è concentrato in larga parte su questo tipo di giocatori nel corso di questo mercato estivo.
Un tema questo sottolineato dall'editorialista de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli. Il quale non ha mancato di fare un riferimento alla scelta della Fiorentina di andare a prendere Franco Mastantuono dal Real Madrid.
Un meraviglioso talento
“La Fiorentina ha regalato al suo pubblico un meraviglioso talento come Mastantuono - ha scritto - un altro che ama partire a destra, sulla trequarti, per poi innescare il suo delizioso sinistro”.
Controtendenza
E poi: “Tutte scelte che sembrano in controtendenza rispetto agli ultimi anni, in cui il 10 era stato bandito, in nome di una maggiore solidità della squadra”.
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