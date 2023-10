Il bel gesto (dopo l'entrataccia) di Subotic con Beltran

Già sotto di tre reti, il Cukaricki contro la Fiorentina è rimasto in dieci al 38' per l'espulsione, dopo revisione televisiva, subita da Luka Subotic a seguito di una sua entrataccia a centrocampo su Lucas Beltras.

Gesto non banale

Il giocatore serbo però, subito dopo il rosso sventolatogli in faccia dall'arbitro si è anche reso protagonista di un bel gesto, di quelli che non si vedono molto nei vari terreni di gioco; resosi conto di aver fatto un intervento pericoloso quanto inutile, ha interrotto il suo percorso verso gli spogliatoi per deviare in direzione dell'attaccante viola, scusarsi e dargli la mano.

Riconoscimento dell'errore

Menomale che tutto è finito per il meglio, almeno in questa circostanza (non altrettanto si può dire per Kayode), ma anche saper riconoscere i propri errori è una dote non comune.