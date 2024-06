Bianco, Amatucci e Distefano al cospetto di Palladino: ma oltre ai giovani ci sarà una rosa da ricostruire quasi per intero

Sarà rivoluzione un po' a tutti i piani, dalla dirigenza alla panchina, passando ovviamente per la rosa che ha tanti calciatori in scadenza o agli sgoccioli in termini di stimoli. La Nazione ipotizza un rientro alla base, stavolta per una più concreta valutazione, dei vari Bianco, Amatucci, Distefano e Lucchesi che dopo un'annata intera in B saranno presi in considerazione da Palladino.

Ma la Fiorentina non potrà ovviamente ripartire solo dai giovani: c'è una rosa da ricostruire e possibilmente plasmare sulle idee del nuovo tecnico, non così distanti da quelle di Italiano ma da applicare con interpreti nuovi.