Dall'Argentina chiamano la chiusura dell'affare Beltran-River. I dettagli dell'accordo con la Fiorentina
Adesso, forse, si siamo per davvero. Come riporta Tyc Sports, si sarebbe chiusa l'operazione destinata a portare Lucas Beltran di nuovo al River Plate.
Le cifre
Nelle ultime ore l'attaccante argentino della Fiorentina ha accettato la destinazione biancorossa, dopo un primo periodo di incertezza. I Millionarios pagheranno 500mila euro per il prestito, che prevede un obbligo di riscatto fissato a 6,7 milioni di euro.
Futura rivendita
Il River Plate avrà il pieno controllo dei diritti sportivi e il 54% di quelli economici del calciatore. Questo vuol dire che la Fiorentina incasserà sulla futura rivendita una percentuale pari al 46%.
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