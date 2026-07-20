I movimenti a centrocampo non sono finiti. Un affare ben indirizzato (con contropartita) per la Fiorentina
Kristian Thorstvedt. Foto: Fiorentinanews.com
Movimenti a centrocampo terminati con l'arrivo di Oulai? Nient'affatto! Questo perché l'idea Thorstvedt è tutt'altro tramontata.
Più di mezza parola
Il centrocampista del Sassuolo ha già speso più di una mezza parola con la Fiorentina, così come il tecnico Grosso con lui.
Più Brescianini che Sohm
In questo caso si lavora per abbassare la richiesta (si parte da 15 milioni di euro) da parte del club neroverde. C'è anche una contropartita in ballo, con Brescianini che agli emiliani piace più di Sohm.
Un affare questo che sembra ben indirizzato per la Fiorentina.
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