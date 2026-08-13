Giornata particolare per Viery: in attesa dell'allenamento prova a migliorare il suo italiano- FOTO

Arrivato a Firenze ormai quasi un mese e mezzo fa, il difensore brasiliano della Fiorentina Viery sta già dimostrando di volersi inserire al meglio nel nostro campionato, cercando di far di tutto per adattarsi alla cultura e alle tradizioni del suo nuovo paese. E se sul campo ha già dimostrato di avere la stoffa per dire la sua con la maglia viola addosso, la situazione sembra essere sotto controllo anche fuori.

Viery passa il suo tempo libero a studiare l'italiano

Nella giornata di oggi infatti il classe 2005, in attesa di svolgere la sessione odierna in programma nel tardo pomeriggio, anziché rilassarsi come gran parte dei compagni ha deciso di impegnarsi nel migliorare il suo italiano. Poche ore fa infatti Viery, con un post sui propri canali social, ha sottolineato come benché sia in Italia da poche settimane stia cercando di fare di tutto per imparare la nuova lingua. Nelle immagini il giocatore è impegnato in una lezione di italiano online, con un tutor che lo aiuta e segue da vicino.

Questa la storia Instagram del giovane difensore viola: