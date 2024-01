Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani sera contro la Fiorentina. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com: "Erlic è recuperato, Matheus Henrique sta stringendo i denti da un po' e ho preferito non portarlo per farlo recuperare da vecchi acciacchi, quindi sia l'uno che l'altro saranno a disposizione".

'La Fiorentina è quarta ma possiamo metterla in difficoltà'

E sul match: "L'unico ostacolo di domani siamo noi. La Fiorentina è quarta in classifica, ha due squadre, avrà qualche assenza ma una squadra costruita per giocare su due fronti e lo sta dimostrando con grandi meriti e grandi successi. Dobbiamo liberare la testa dalle negatività, dalle influenze esterne, possiamo mettere in difficoltà la Fiorentina, dobbiamo essere lucidi mentalmente. Non è cosa scontata perché non è un momento di risultati positivi ma lavoriamo per andare oltre. Non basta la prestazione, altrimenti direi una bugia, ma dobbiamo essere consapevoli che questo è un passaggio. Può succedere che ci sia qualche stop durante la stagione, ora sta a noi dimostrare che abbiamo le qualità tecniche ma anche mentali".

‘Giocheremo a viso aperto contro una squadra da Champions’

E ancora: ”Sarà un Sassuolo che proverà a vincere. La Fiorentina ha numeri importanti e quest'anno lo sta confermando, è per merito quarta in classifica, oggi parteciperebbe alla Champions e la dice lunga sull'avversario che affrontiamo. Noi abbiamo certe caratteristiche e per metterle in campo dovremo avere la presunzione-ambizione di metterle in campo. Ce la giocheremo a viso aperto, a me le chiacchiere non interessano, alleno le squadre, ora alleno il Sassuolo, porto avanti un'idea ma non mi sposta un risultato".