La nota stonata del pomeriggio di Njie: una piccola fitta da gestire per lo staff medico viola

Tra i cambi a cui è stato costretto Vanoli nel finale di match contro il Napoli c'è anche quello di Alieu Njie, che è uscito toccandosi una zona vicina all'inguine. Un pomeriggio fin troppo caldo per azzardare un lunch match, però previsto dal calendario, e che ha fatto diverse vittime, in preda ai crampi.

Sosta salutare

Le tre settimane di sosta saranno una benedizione in tal senso e non solo per Njie, che scoprirà poi a partire da domani l'entità del suo infortunio. La Fiorentina su di lui potrebbe anche avanzare qualche pretesa con la Nazionale svedese Under 21 che ha convocato il classe 2005 per le gare di qualificazione all'Europeo di categoria.