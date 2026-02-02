E intanto il Verona è in pressing per Kouame. L'ivoriano ha detto sì, ma c'è un nodo da sciogliere...

Secondo quanto riporta il giornalista Alfredo Pedullà sul proprio sito Alfredopedullà.com, il Verona che ha deciso di esonerare il proprio tecnico, Paolo Zanetti, è sulle tracce dell'attaccante viola Christian Kouame, da tempo in cerca di una sistemazione lontano da Firenze.

Un mercato in attesa

Dopo settimane da separato in casa Kouame potrebbe aver trovato la propria prossima squadra. L'attaccante ivoriano, reduce da un infortunio molto grave subito durante i mesi in prestito all'Empoli nella seconda parte della stagione scorsa, ha giocato solo qualche scampolo di partita sotto la gestione Vanoli. La sua cessione sembrava cosa certa, ma gli acquirenti tardavano ad arrivare.

Lo stato della trattativa

A poche ore dal termine del mercato il Verona è uscito allo scoperto e punta forta sull'attaccante viola. Secondo Pedullà Kouame ha dato il via libera all'affare, anche se deve essere sciolto il nodo ingaggio (troppo alto per le casse scaligere ). L'ivoriano ha anche altre proposte sul tavolo, ma resterebbe volentieri in Serie A. Quindi ci sono i margini per arrivare a un’intesa.