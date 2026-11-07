Commisso, quanti affari con la Juventus: quasi 200 milioni messi in cassa ma anche tanti spesi. Dalla rivalità all'alleanza sul mercato

L'avventura di Rocco Commisso a Firenze si era aperta nel più populista dei modi, tra grandi attacchi alla Juventus, rivale di sempre, e anche qualche gaffe in buona fede.

220 milioni

Stupì, quasi strabiliò, quando il club viola si mise a sedere proprio con i bianconeri per cedere via via tutti i propri gioielli: prima Chiesa, poi Vlahovic, infine Nico Gonzalez. Per un bilancio da 173 milioni per i tre e da circa 220 milioni totali nel computo degli affari tra le due società.

Il percorso inverso

C'è anche chi ha fatto il percorso al contrario: vedi Mandragora, Kean e Fagioli ma anche Arthur e Rugani, in prestito. La Fiorentina di milioni ne ha sborsati poco oltre i 50. Un'alleanza che ha preso il posto della storica rivalità, anche di mercato, e che sarebbe stata impensabile fino a pochi anni fa. Nelle ultime settimane poi, si è parlato di un interesse bianconero per Ndour, valutato intorno ai 30 milioni dalla Fiorentina e se tanto ci dà tanto…