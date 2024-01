Un'assenza precauzionale per recuperare verso la Fiorentina: come per Berardi, Dionisi può contare su un titolarissimo del centrocampo

Alla vigilia della sfida di campionato Sassuolo-Fiorentina, il tecnico dei neroverdi Dionisi è chiamato a rispondere a un periodo difficilissimo per la sua squadra. Qualche buona notizia, per lui, c'è: dopo il recupero dichiarato di Domenico Berardi dopo l'infortunio contro il Milan in campionato, rientra anche un centrocampista.

A disposizione contro la Viola

Come riporta Sassuolonews.net, Matheus Henrique è regolarmente a disposizione contro la Fiorentina. Il pilastro del centrocampo del Sassuolo è rimasto fuori contro l'Atalanta in Coppa Italia, assieme a Berardi, per lo stesso motivo: assenza precauzionale, per recuperare al meglio dal lungo infortunio di qualche mese fa.