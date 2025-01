Francesco Velluzzi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno. Queste le sue parole sulla squadra di Palladino: “Gudmundsson si è visto poco. L’anno scorso il girone d’andata con il Genoa lo ha giocato quasi tutto. La Fiorentina è in calo, sia per il dramma di Edoardo Bove, sia per situazioni che devono essere analizzate all’interno dello spogliatoio. Se vengono fatti fuori due senatori come Quarta e Biraghi, qualcosa c’è. Quarta è molto legato a Beltran e Moreno, è chiaro che qualcosina sia successo. Gudmundsson è un personaggio difficile da gestire. Prima andava a 1000, ora viene il dubbio che si sia calato del tutto in questa realtà”.

E ancora: “Pradè? Quando parla si fa sentire, lo abbiamo visto a Bologna. È uno che non le manda a dire. Pablo Marì sta cercando di uscire dal pantano di Monza, ma numericamente aiuta fino a un certo punto. Se esce Moreno può entrare Marì, che però può essere un’opzione anche per la prossima stagione. L’operazione più intelligente sarebbe stata Frendrup per il centrocampo, ma ha altri costi. Non vedo la Fiorentina nelle prime quattro, ma può puntare all'Europa League”.