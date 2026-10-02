L'ex viola Dzeko dice addio alla nazionale. Il "gigantesco" omaggio di Sarajevo per la leggenda bosniaca - VIDEO

L'avventura in maglia viola non è stata certo indimenticabile, ma la carriera di Edin Dzeko rimane ovviamente di altissimo livello. Manchester City, Roma, Inter e, soprattutto, la sua Bosnia Erzegovina, che ha deciso di omaggiare in grande stile l'ex attaccante della Fiorentina.

Carriera in nazionale

Dopo più di 150 presenze con la propria nazionale, Dzeko ha deciso di dire addio alla selezione gialloblù. La partita di stasera contro la Svezia sarà quindi l'ultimo match internazionale per l'attaccante.

L'omaggio dei tifosi

Per omaggiare la gloriosa carriera di Dzeko, che ha trascinato la propria nazionale anche ai recenti mondiali americani ai danni dell'Italia, è stata appesa una gigantesca maglia numero 11 nel centro di Sarajevo.