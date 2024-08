Non solo Serie A nel futuro di Nico Gonzalez: un club di Premier League pronto a fare follie per lui. Prima però...

Da ormai qualche giorno i tifosi della Fiorentina, nonostante il 99% citato da Daniele Pradè nella conferenza stampa di inizio stagione, si stanno preparando ad una cessione del suo miglior giocatore: Nicolas Gonzalez, che è comunque atteso in città la prossima settimana, molto probabilmente verrà ceduto. Da capire quale sarà la sua futura squadra. E se negli ultimi giorni si stavano creando i presupposti per una permanenza dell’argentino in Serie A, con Atalanta e Juventus attive su di lui, nelle ultime ore sembra essersi riaccesa un’altra pista.

Si scalda la pista Premier per Gonzalez: dopo il Brentford spunta un altro club interessato a lui

Stiamo parlando della soluzione che porterebbe Gonzalez in Premier League, soluzione che si era prospettava già lo scorso anno. L'offerta di 12 mesi fa del Brentford da circa 40 milioni di euro per Nico Gonzalez però non convinse la dirigenza gigliata, in particolare l’allora dg Joe Barone, che non intavolò neanche la trattativa. L’ultima annata dell’argentino in maglia viola però, nonostante gli alti e bassi, non è passata inosservata oltremanica tanto che un altro club di Premier sarebbe pronto a mettere sul piatto tanti milioni per lui.

Prima la cessione di Almiron, poi il Newcastle si focalizzerà sull'argentino

Secondo quanto riportato da TEAMTalk il Newcastle, dopo l’imminente cessione dell’esterno paraguaiano Almiron, è pronto ad avventarsi sul giocatore della Fiorentina: i 35 milioni che dovrebbero arrivare dalla sua cessione in Arabia Saudita, potrebbero poi essere veicolati nelle casse viola per Nico Gonzalez. Al momento si parla circa di 30 milioni totali, ma la Fiorentina conoscendo il tipo di cassa fatta dal Newcastle per Almiron, può tentare di alzare leggermente l'offerta degli inglesi.