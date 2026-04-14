Polverosi: "Dieci minuti di paura scacciati via da De Gea. Un'altra Fiorentina, ma per il gioco ripassare anno prossimo"

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, ha scritto un commento sul quotidiano sportivo, relativo alla partita vinta dalla Fiorentina contro la Lazio.

“Il capitano ha scacciato via ogni paura”

“Ci sono stati solo dieci minuti di paura per i viola - sono le parole di Polverosi - e, come era già capitato a Verona, ci ha pensato il capitano, che fa anche il portiere, a evitare subito due gol. Poi hanno preso coraggio, hanno aumentato l’aggressività, rubato qualche palla e segnato il gol decisivo”.

“Un'altra cosa rispetto a giovedì”

Inoltre: “Giovedì sera, a Londra, era sembrata pallida, inconsistente, lenta e fragile, aveva preso tre gol quasi senza fiatare. Ieri tutta un’altra cosa. Sia chiaro, niente di eccezionale, però dentro la Fiorentina c’era il senso di squadra, c’erano la voglia, la rabbia, la determinazione di non subire il gol del pareggio. Si è difesa e lo ha fatto bene. Per il gioco ripasseremo il prossimo anno”.