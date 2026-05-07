Era già nell'aria da tempo, ma adesso è ufficiale: il Brighton e Hurzeler continueranno insieme

La notizia era ormai nell’aria da qualche settimana, ma questo pomeriggio è arrivata la definitiva ufficialità: il Brighton ed il suo tecnico Fabian Hurzeler andranno avanti ancora insieme. Nella giornata di oggi il tecnico tedesco ha infatti prolungato il proprio contratto con il club inglese fino al giugno del 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso sito del Brighton, attraverso un comunicato ufficiale dove sono presenti anche le parole del presidente Tony Bloom, oltre che dello stesso allenatore.

Percorso di crescita

Il patron dei Seagulls ha dichiarato: "Da quando è stato nominato, Fabian ha continuato il percorso di crescita che il club aveva intrapreso nelle stagioni precedenti, garantendo prestazioni costanti sul campo e sviluppando una chiara identità di gioco. In questa stagione ha consolidato le basi gettate nel suo primo anno, in cui ci ha guidati a un ottimo ottavo posto. Durante il suo periodo da allenatore, la squadra ha mostrato resilienza, intensità e capacità di controllo. Con tre partite ancora da giocare, siamo determinati a chiudere nel migliore dei modi. I principi e l'approccio di Fabian sono perfettamente in linea con i valori del club e siamo felici di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto: un segnale del nostro impegno verso una visione a condivisa a lungo termine”.

“Amo lavorare per questo club”

Parole a cui fanno seguito quelle di Hurzeler stesso: "Amo profondamente lavorare per questo club e vivere in questa città, e sono felice di aver firmato un nuovo contratto. Ricevere questa fiducia a lungo termine è un onore e rafforza ancora di più la mia volontà di avere successo nel raggiungimento dei nostri obiettivi comuni. Fin dall'inizio il nostro obiettivo è sempre stato quello di costruire ún'identità, sviluppare la squadra, sfidare le gerarchie e alzare ogni giorno il nostro livello. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo fatto finora e ancora più entusiasta di ciò che ci aspetta"

