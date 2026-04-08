Bucchioni: "Kean doveva stringere i denti ed esserci a Londra. In Nazionale però è andato, mi indispettisce"
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a TMW Radio, mostrando scetticismo e disappunto per l'assenza di Moise Kean tra i convocati della Fiorentina per la sfida di domani contro il Crystal Palace.
‘Kean doveva stringere i denti’
“Un giocatore come Kean doveva andare a Londra, doveva stringere i denti. Batistuta ha rischiato tanto in carriera, ha fatto infiltrazioni, ci voleva essere”.
‘Indispettito dal suo atteggiamento'
"Può essere il momento di svolta di una stagione maledetta e lui non parte? In Nazionale c'è andato...sono un po' indispettito per questo atteggiamento".
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