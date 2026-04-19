Teotino: "Sarri è la soluzione migliore per la Fiorentina. Vanoli? Se la società vuole essere ambiziosa serve altro"
Gianfranco Teotino, ex dirigente della Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva della scelta sul prossimo allenatore della società viola per la prossima stagione e non solo.
Le parole di Teotino
“Sarri sarebbe la soluzione migliore per la Fiorentina. Penso che Vanoli stia facendo il suo, ma se la società viola vuole essere ambiziosa deve scegliere altro per la prossima stagione”.
Sul mercato
“I club italiani devono smetterla di prendere pensionati di lusso, puntando su i giovani del proprio vivaio. Se devono andare a comprare all'estero, che prendano giocatori nel vivo della carriera e non al tramonto”.
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