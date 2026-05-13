Simonelli: "Roma-Lazio? Non avevamo previsto la concomitanza degli eventi. La soluzione sugli orari..."

In merito alla questione orari del prossimo fine settimana di campionato, soprattutto su Roma-Lazio (e su Juventus-Fiorentina per la contemporaneità), è intervenuto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. Queste le parole da ANSA: “Dando una disponibilità noi di mezz'ora, e mi auguro che la stessa la possa dare anche la federtennis e Sport e Salute, diamo un'ora in più per far defluire le persone. Riteniamo che questo sia un lasso di tempo più che adeguato per consentire il deflusso allo stadio. Mi auguro si possa trovare soluzione intelligente per consentire che questi due eventi si svolgano in serenità senza scontri e che questo passo possa andare nell'ottica di privilegiare anche tutti gli altri tifosi”.

“Abbiamo fatto quello che potevamo. Non avevamo previsto…”

“Abbiamo fatto quello che potevamo. Oggi dobbiamo affrontare un problema e se lo affrontiamo tutti con lo spirito di risolverlo facciamo il bene del calcio e dei tifosi. Non avevamo previsto la concomitanza di questi due eventi, cosa che si poteva prevedere, così come la Lazio in finale, cosa che non si poteva prevedere altrimenti avremmo giocato il sabato. Quando abbiamo fissato l'orario delle 12.30 c'era un provvedimento che suggeriva di non giocare la sera, nell'ultimo derby giocato in serata ci sono stati 70 feriti e per questo avevamo messo la partita alle 12.30”.

“Siamo vincolati ai calendari”

"L'anno prossimo non avremo la concomitanza tra i due eventi, ma siamo vincolati ai calendari. Non vorremmo fare la finale in un'altra città e i due eventi, ci ha insegnato l'esperienza, che possono convivere".