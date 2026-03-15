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Dalla Premier mettono gli occhi su Fagioli, ma Paratici ha già messo le cose in chiaro

Redazione /
Nicolò Fagioli
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

La grande seconda parte di stagione di Nicolò Fagioli ha riacceso inevitabilmente i riflettori su di lui e qualche squadra di Premier ha già mostrato interesse per il centrocampista viola. 

Club interessati

Tra queste ci sarebbero il Tottenham e il solito Newcastle, oltre ad alcune big di Serie A che potrebbero interessarsi al classe 2001. 

Parola di Paratici

C'è però un punto fermo da sottolineare. In una Fiorentina che a fine stagione rivoluzionerà sicuramente la rosa, Fagioli sarà sicuramente uno dei punti fermi da cui ripartire (a meno che non succeda l'imponderabile). Parola di Paratici, che lo ha visto crescere e adesso non vuole lasciarselo sfuggire. Lo scrive Repubblica - Firenze. 

 

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