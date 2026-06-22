Diamanti si allontana dalla Primavera Viola: sale la candidatura di un fiorentino che ha ben figurato a Como
Sembrava essere tra i candidati per la Fiorentina Primavera, e invece entra in lista per la panchina di una squadra di Serie B: lo riporta Tuttomercatoweb.
Contatti in Serie B
Si parla di Alessandro Diamanti, ex giocatore passato anche da Firenze: sarebbe finito in corsa per la panchina del Cesena, dopo la sua esperienza sulla panchina dell'Under 23 del Melbourne CIty. La sua presenza di questi giorni a Coverciano sembrerebbe puntare verso la possibilità di colloqui tenuti con alcune squadre, che a questo punto potrebbero riguardare anche il Cesena.
Si sposta il focus
Niente da fare per la Primavera della Fiorentina, che avrebbe però accantonato l'idea di Alino per spostarsi con più convinzione su Daniele Buzzegoli, fiorentino di nascita, che ha portato la Primavera del Como nel campionato maggiore proprio in questa stagione.