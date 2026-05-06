Peggio della gestione delle partite da parte di Vanoli ci sono solo le sue dichiarazioni post gara. Sempre sconcertanti. Spesso ambientate in una realtà virtuale nella quale solo lui si aggira.

Lunedì, dopo l'esordio di Braschi, ci ha spiegato che lui è uno che valorizza i giovani. Affermazione tanto usurata, perché utilizzata da tutti gli allenatori - avete mai sentito qualcuno sostenere di essere contrario alla valorizzazione dei giovani? - quanto falsa nella maggior parte dei casi. Come in questa circostanza.

Eppure dopo la partita col Sassuolo…

Ricordate le parole di Vanoli dopo la deludente prestazione casalinga contro il Sassuolo? Vi rinfresco la memoria: “Quando non hai punte in panchina non è facile cambiare la partita”. Delle due l'una: o Braschi, centravanti della Primavera, non è considerato una punta; oppure Vanoli non si era accorto di averlo in panchina e qualcuno l'aveva inserito a sua insaputa.

Per decidere di farlo esordire è stato necessario che non fossero disponibili né Kean, né Piccoli (che peraltro nelle ultime presenze aveva fatto pena); che Gudmundsson avesse fatto piangere contro il Sassuolo e che il medesimo fosse riuscito nell'impresa di essere ancor più impalpabile nel primo tempo contro la Roma.

Evidentemente mandare in campo un giovane quando perdi 3-0 deve essere ritenuta da Vanoli la condizione ideale per un esordio. Lo aveva fatto pure con Puzzoli, contro il Crystal Palace, al quale, sempre sul 3-0, aveva concesso ben un minuto, chissà a quale scopo.

Braschi non sarà Batistuta, ma…

Ma torniamo a Braschi. “Nessun allenatore tiene in panchina un giovane se è bravo, evidentemente Braschi non è pronto”, la difesa d'ufficio di Vanoli di alcuni opinionisti dopo la partita col Sassuolo. Guarda un po' dopo appena sette giorni è diventato pronto. Fra l'altro suo l'unico tiro in porta (sfortunatamente finito sul palo) della Fiorentina in tutta la partita.

Braschi non sarà Batistuta e, forse, non lo diventerà mai. Ma in questa squadra di infortunati di lungo corso, di morti di sonno, di mediocri pagati fior di milioni, di talenti pronti a sbocciare da anni, di “margini di miglioramento” che non migliorano mai, avrebbe potuto fare la sua parte già da tempo.