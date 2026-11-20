Il Monza sarà il prossimo avversario sul cammino della Fiorentina. Nei brianzoli gioca Samuele Birindelli, esterno, che ha rilasciato un'intervista a Tuttosport parlando anche del match di lunedì.

Sulla partita contro la Fiorentina

"Per me è un derby perché sono pisano e per la parte juventina della famiglia. È una partita sentita, è vero, è anche una cosa goliardica per gli amici a Pisa, ma vale tre punti come le altre e noi dobbiamo dare il massimo per ottenerli".

E sugli obiettivi stagionali

"L’obiettivo è tenere la categoria, una posizione precisa non la so dare. Penso che questo gruppo abbia valori importanti, sia umani che tecnici. I risultati ci diranno dove possiamo arrivare"