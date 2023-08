Mina, andata e ritorno in un lampo. Le cause del viaggio che ha dovuto fare il difensore della Fiorentina

Andata e ritorno in Colombia in un lampo. Il nuovo difensore della Fiorentina, Yerry Mina, è dovuto rientrare nel proprio Paese, la Colombia per farsi rilasciare il permesso di soggiorno dall'Ambasciata italiana.

Arrivato lunedì in Sudamerica è tornato ieri e si è messo subito a disposizione di Italiano.

Mina è una delle novità di questa estate e anche una delle più grandi scommesse fatte da questa società: nelle ultime due stagioni ha avuto diversi problemi fisici ed ora è chiamato a ritornare sui livelli passati dopo aver terminato la sua avventura all'Everton da svincolato.