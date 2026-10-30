In mezzo alla crisi, la Juventus ritrova un attaccante in vista della sfida contro la Fiorentina

Un'altra sconfitta per la Juventus, stavolta per 2-0 contro il Genoa, che ha costretto Spalletti a provare a smuovere lo spogliatoio imponendo un ritiro fino alla sfida di domenica, contro il Napoli. Intanto, il tecnico di Certaldo recupera una pedina del suo attacco, che non ha ancora esordito, per la sfida contro la Fiorentina.

Pronto al debutto

Si tratta di Jeff Ekhator, acquistato in estate ma frenato da molteplici problemi muscolari che lo hanno tenuto fuori dai campi in questo avvio di stagione. Visti anche i problemi realizzativi della Juventus, con Kolo Muani fermo a un gol in campionato e Woltemade ancora a secco, Ekhator può essere un jolly offensivo da sfruttare.

Punta la Fiorentina

Lo scrive Sky Sport: l'attaccante prelevato dal Genoa è ufficialmente a disposizione di Spalletti e, se non dovesse farcela per la sfida al Napoli, ci sarà sicuramente contro la Fiorentina, lunedì 8 novembre.