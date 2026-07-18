Pedullà: "Cagliari e Fiorentina sono accomunati dagli stessi errori di comunicazione"

Questo pomeriggio il giornalista e grande esperto di mercato Alfredo Pedullà, tramite il suo sito ufficiale, ha commentato la trattativa Belotti-Cagliari, cercando di creare un parallelo con quella che ha portato Chris Inao Oulai alla Fiorentina.

“Le regole vengono spesso calpestate”

“Ci rendiamo conto di vivere in un mondo particolare dove le regole vengono spesso (se non sempre) calpestate. Ma negli ultimi giorni abbiamo assistito a un paio di situazioni che vanno oltre i limiti. Partiamo da Andrea Belotti: una storia così delicata, ovvero la rinuncia al rinnovo del contratto dopo aver approfondito le visite, il Cagliari ritiene di doverla affidare a una sola fonte attraverso le parole del direttore sportivo Accardi. Sarebbe stato doveroso emettere un comunicato ufficiale, nessuno si offenda ma parliamo dell’abc. Non vogliamo insegnare il mestiere a chicchessia, ci mancherebbe, ma se esistesse il minimo sindacale del rispetto si sarebbe afferrato un concetto. Questo concetto: dinanzi a certe notizie (delicate) esiste una platea, non uno scompartimento. Ma siamo abituati perché, esattamente la scorsa primavera, parlammo di un rapporto con Angelozzi a fine corsa dopo il campionato, smentirono con forza. E il resto lo conosciamo".

“La comunicazone della Fiorentina dovrebbe essere più capace e neutrale”

Ha anche aggunto: “La comunicazione dovrebbe essere capace e neutrale su certe notizie così delicate. Oppure non intervenire come nel caso della Fiorentina e Oulai. Scrissero al mondo, erano i primi giorni di luglio, che Oulai non sarebbe stato un colpo, negando il semplice interesse e la minima possibilità di organizzare una trattativa. Avrebbero potuto stare in silenzio, sarebbe stato meglio. Perché in ogni caso il colpo sarà celebrato, un grande colpo e ci mancherebbe, ma la gestione comunicativa no. Con l’indimenticabile Rocco Commisso certe cose non sarebbero accadute: un giorno venne fuori la notizia di Daniele De Rossi favorito per diventare l’allenatore della Fiorentina, il numero uno la smentì con talmente tanta forza che magari i contatti c’erano stati ma da quel momento in poi fine delle trasmissioni. Altri tempi.