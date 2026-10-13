Atta, cosa fai stavolta? Tutte le attenzioni rivolte verso il francese

La Fiorentina torna al lavoro oggi pomeriggio al Viola Park dopo la giornata di riposo concessa ieri da Vanoli. In programma un’unica seduta, con cui inizierà ufficialmente la preparazione della sfida contro il Como di Fabregas, atteso domenica alle 15 al Franchi.

Infermeria

L’attenzione sarà rivolta anche all’infermeria e alle condizioni di Atta, rimasto fuori dalla trasferta di Genova per un sovraccarico funzionale all’addome. Il centrocampista ha raggiunto il centro sportivo di Bagno a Ripoli anche ieri, nonostante le ventiquattr’ore libere concesse alla squadra, per proseguire il lavoro specifico.

Programma personalizzato

L’ex Udinese seguirà un programma personalizzato, finalizzato ad accorciare i tempi di recupero e a tornare quanto prima a disposizione di Vanoli. Resta però da capire se il classe 2003 riuscirà a recuperare per il Como: la sua presenza tra i convocati della prossima gara di campionato è ancora incerta.