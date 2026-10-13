Il primo, vero, grattacapo che la Fiorentina deve risolvere, è questo...

14 gol subiti in 6 giornate di campionato. Facendo una semplice media, siamo a 2,33 gol incassati a partita da parte della Fiorentina.

Il primo vero grattacapo da risolvere per ridare un senso alla stagione dei viola è proprio questo: i tanti gol che incassa questa squadra.

Non è una questione di allenatore…

E non è una questione di ‘gestione’ per così dire. E’ vero che ne ha presi di più quando c’era Grosso in panchina, ma è anche vero che cinque in tre match sono stati incassati anche con Vanoli.

Con Jimenez e Valdepenas…

C’è ancora da trovare la quadra e per quadra si intende un assetto e conseguentemente una scelta di giocatori che consentano di invertire la tendenza. Ancora la Fiorentina non riesce a sostenere due terzini che spingono contemporaneamente come Jimenez e Valdepenas ad esempio. Con gli spagnoli ai lati vanno in difficoltà i due centrali.

Il tutto al netto degli errori individuali come il liscio di Ranieri in Genoa-Fiorentina che è costato il secondo gol alla squadra.