Il primo, vero, grattacapo che la Fiorentina deve risolvere, è questo...
14 gol subiti in 6 giornate di campionato. Facendo una semplice media, siamo a 2,33 gol incassati a partita da parte della Fiorentina.
Il primo vero grattacapo da risolvere per ridare un senso alla stagione dei viola è proprio questo: i tanti gol che incassa questa squadra.
Non è una questione di allenatore…
E non è una questione di ‘gestione’ per così dire. E’ vero che ne ha presi di più quando c’era Grosso in panchina, ma è anche vero che cinque in tre match sono stati incassati anche con Vanoli.
Con Jimenez e Valdepenas…
C’è ancora da trovare la quadra e per quadra si intende un assetto e conseguentemente una scelta di giocatori che consentano di invertire la tendenza. Ancora la Fiorentina non riesce a sostenere due terzini che spingono contemporaneamente come Jimenez e Valdepenas ad esempio. Con gli spagnoli ai lati vanno in difficoltà i due centrali.
Il tutto al netto degli errori individuali come il liscio di Ranieri in Genoa-Fiorentina che è costato il secondo gol alla squadra.