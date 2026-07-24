Pirlo nuovo commissario tecnico dell’Italia? Piovono solo conferme

La scrematura sembra ormai completata, e dopo gli ingressi nell’organigramma della Nazionale Italiana da parte di Paolo Maldini e Leonardo appare definita la scelta anche del nuovo commissario tecnico dell’Italia.

Il prescelto

Si tratta di Andrea Pirlo, centrocampista Campione del Mondo nel 2006 con la nazionale azzurra ed ex allenatore della Juventus.

Tutto fatto?

Le conferme sull’approdo della panchina azzurra da parte di Pirlo piovono ormai incessanti nelle ultime ore e la fumata bianca appare vicinissima. Contratto di 4 anni, è lui il prossimo allenatore azzurro dopo i no di Guardiola e Ancelotti.