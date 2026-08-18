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La Gazzetta dello Sport: La prima offerta ritorna pari, pari al mittente

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Una pagina dedicata alla Fiorentina stamani da La Gazzetta dello Sport

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A dominare la scena c'è: “Fiorentina no al Como”. Ovvero: “Fabregas vuole Kean Prima offerta respinta Non bastano trenta milioni”. Sommario: “Trattativa aperta per l’azzurro: Paratici ne chiede almeno 40 Il club lombardo prepara il rilancio”. 

Ottimismo

Poi c'è anche il notiziario sulla squadra: “Ottimismo per Joao Mario Abbonamenti esauriti”. 

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