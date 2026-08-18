La Gazzetta dello Sport: La prima offerta ritorna pari, pari al mittente
Una pagina dedicata alla Fiorentina stamani da La Gazzetta dello Sport.
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A dominare la scena c'è: “Fiorentina no al Como”. Ovvero: “Fabregas vuole Kean Prima offerta respinta Non bastano trenta milioni”. Sommario: “Trattativa aperta per l’azzurro: Paratici ne chiede almeno 40 Il club lombardo prepara il rilancio”.
Ottimismo
Poi c'è anche il notiziario sulla squadra: “Ottimismo per Joao Mario Abbonamenti esauriti”.
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