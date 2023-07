Il solito Paulo Sousa, potremmo dire. L'allenatore della Salernitana, che già ai tempi della Fiorentina avanzò non poche pretese sul mercato (a ragion veduta, visto che la squadra era ai vertici della classifica) ha parlato così dopo il pareggio in amichevole col Frosinone: “Desideravo una rosa importante per l'inizio del campionato, ma non sarà possibile. Avrei voluto partire al meglio, cogliere al massimo le occasioni ma siamo molto lontani”.

Poi ha aggiunto: “Questo è quello che ho a disposizione, le difficoltà sono evidenti ma cercherò di trasformarle in opportunità. Noi dobbiamo fare punti e basta, per quanto possibile”.