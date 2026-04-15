Kamada: "Domani dobbiamo difenderci bene e ripartire. Lazio? Mi trovavo bene, non so cosa sia successo fra il mio pocuratore e Lotito"

Nella conferenza stampa pre partita, oltre al tecnico del Crystal Palace, è intervenuto anche il centrocampista nipponico Daichi Kamada. Il giapponese ha parlato dell'imminente sfida alla Fiorentina, ma anche del suo recente passato in Italia.

Il futuro e l'esperienza in Italia

“Il mio contratto scade a fine anno e non so cosa farò in futuro - ha detto il centrocampista del Palace - voglio concentrarmi su quello che è il presente e godermi il momento. So che posso dare molto al Crystal Palace. Alla Lazio mi sono trovato bene ed ho vissuto un bellissimo anno, non so cosa è successo poi alla fine fra il mio procuratore e Lotito”.

Esperienza europea

Il nipponico ha continuato poi analizzando l'importanza dell'esperienza in partite del genere e il possibile andamento del match di domani: “Ho giocato tante partite europee, ma non so quanto questo possa contare nella partita di domani. Dobbiamo cercare di replicare quello che abbiamo già fatto, difenderci bene e ripartire.”