Doveva essere la colonna della difesa viola, invece…

Paratici ha grande stima di lui da sempre, avendolo avuto alla Juventus e al Tottenham e Radu Dragusin è stato uno dei primi innesti della Fiorentina la scorsa estate. Il difensore centrale romeno è arrivato per guidare la retroguardia viola e nessuno ha mai avuto dubbi sulla sua titolarità. Di dubbi però ce n'erano, a cominciare dalle sue condizioni fisiche, considerato che il classe 2002 romeno era reduce da una stagione da appena 6 presenze da titolare al Tottenham, dopo il grave infortunio al legamento crociato.

Avvio da dimenticare

Dragusin è arrivato alla Fiorentina dovendo ritrovare continuità di impiego e di rendimento, e nelle prime uscite in maglia viola ha faticato tantissimo. Il romeno ha offerto un rendimento pressoché sempre al di sotto delle aspettative ed in molte occasioni ampiamente insufficiente. Anche le uscite recenti con la Nazionale sono state totalmente da dimenticare. Dragusin è alla ricerca di se stesso, e la Fiorentina continua ad imbarcare acqua: sono addirittura 25 le reti subite dalla squadra in appena 11 giornate di campionato, una media sconcertante.

Un acquisto praticamente già definito (?)

Il calciatore cresciuto nel vivaio della Juventus diventerà ufficialmente della Fiorentina per 19.3 milioni di euro circa appena avrà raggiunto quota 20 presenze, ed attualmente è a 13. Il suo riscatto non appare minimamente in discussione, ed ecco che lo staff viola, Vanoli e il calciatore in primis dovranno lavorare per riportarlo quanto prima sui livelli attesi. Il Dragusin visto finora non solo non ha fatto la differenza, ma nemmeno ha offerto garanzie, commettendo errori e sbavature troppi brutti per essere veri. Un calciatore da recuperare non solo sul piano fisico nella migliore maniera possibile, ma soprattutto su quello mentale e della fiducia nei propri mezzi.