Il possibile percorso della Fiorentina in Coppa Italia: ai sedicesimi sarebbe derby in ogni caso

Sottovalutare il Benevento sarebbe l'errore più grande che la Fiorentina potrebbe commettere. In primis perché nel calcio nessuna partita scontata, specialmente quando si scende in campo in pieno agosto, con la preparazione ancora sulle gambe e le normali incognite di una squadra in gran parte nuova e con un nuovo allenatore.

Il possibile derby ai sedicesimi

Ad ogni modo, non è peccato dare uno sguardo al tabellone che attenderebbe la Fiorentina. Qualora i viola battessero il Benevento, infatti, dovrebbero attendere lunedì 17 agosto per conoscere l'avversaria dei sedicesimi di finale. In ogni caso sarà derby, visto che si sfideranno Pisa ed Empoli. Ricordiamo che nella stessa parte del tabellone della Fiorentina ci sono, tra le big, Napoli, Atalanta, Juventus e Roma.