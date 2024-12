Il suo Vitoria Guimaraes ha ottenuto gli Ottavi di Conference League qualificandosi come secondo con 14 punti nella prima fase del torneo, riuscendo a fermare la Fiorentina sull'1-1 in Portogallo: ora Rui Borges ha fatto le valigie destinazione Lisbona. Il tecnico lusitano è infatti da poco il nuovo allenatore dello Sporting Clube de Portugal. Borges, 43 anni e dallo scorso allenatore del Vitoria Guimaraes, si trasferisce così tra le fila della squadra i cui tifosi sono gemellati con quelli della Fiorentina.

Via Pereira, dentro il recente avversario viola

La squadra biancoverde della capitale portoghese ha salutato Ruben Amorim, che si è trasferito al Manchester United per effetto del pagamento della clausola rescissoria da parte dei ‘Red Devils’, quindi aveva momentaneamente promosso l'ex difensore Joao Pereira, allenatore della squadra B, come tecnico della prima squadra. Gli alterni risultati però, che hanno visto lo Sporting perdere terreno in Champions League e soprattuto in campionato, hanno portato la dirigenza dei Leoes a cambiare ancora guida tecnica, e la scelta è così ricaduta sull'allenatore che ha di recente sfidato la Fiorentina.