La probabile formazione dell'Inter: Chivu cambia portiere. Out un top sulla fascia, e davanti...
Chivu studia la formazione titolare per la sua Inter, che domani sfiderà la Fiorentina nel lunch match di Serie A.
Le scelte
Sono tre dubbi per Chivu: Provedel potrebbe prendere il posto di Josep Martinez in porta, Zielinski in vantaggio su Mkitharyan e Thuram favorito su Bonny. Riposa Dimarco: Carlos Augusto titolare a sinistra.
La probabile formazione
La probabile formazione dell'Inter (3-5-2): Provedel, Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Esposito.
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