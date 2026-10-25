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La probabile formazione dell'Inter: Chivu cambia portiere. Out un top sulla fascia, e davanti...

Redazione /
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Chivu studia la formazione titolare per la sua Inter, che domani sfiderà la Fiorentina nel lunch match di Serie A. 

Le scelte 

Sono tre dubbi per Chivu: Provedel potrebbe prendere il posto di Josep Martinez in porta, Zielinski in vantaggio su Mkitharyan e Thuram favorito su Bonny. Riposa Dimarco: Carlos Augusto titolare a sinistra. 

La probabile formazione

La probabile formazione dell'Inter (3-5-2): Provedel, Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Esposito. 

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