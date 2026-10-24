Marianella cerca qualche crepa nell'Inter alla vigilia della Fiorentina: "E' al suo primo momento delicato..."

L'Inter che arriverà al match contro la Fiorentina domani non è forse nel suo momento top a livello di forma, reduce da un 1-0 faticoso in Champions contro lo Shakhtar. A Sky il giornalista Massimo Marianella ha parlato così del momento dei nerazzurri, cercando forse qualche crepa in una squadra comunque strafavorita per domani: “Il momento dell'Inter è il primo delicato da un anno e mezzo: per i risultati, per l'assenza di Lautaro, le prime critiche velate all'allenatore. Abbiamo detto che è talmente sicura del suo dominio in Italia che poteva concentrarsi sul cammino europeo che però è cominciato maluccio”.

Serve una Fiorentina rapace

"È il primo momento delicato in questi ultimi anni, è da trattare un pochino con cura" ha concluso Marianella. Servirà insomma una Fiorentina formato rapace, in grado di approfittare di qualunque minima crepa si possa presentare, riscuotendo magari quanto lasciato sul piatto contro il Como.