Mentre a Firenze si discute De Gea, Chivu pensa a un clamoroso cambio tra i pali proprio contro la Fiorentina

Ha fatto discutere e non poco a Milano, sponda nerazzurra, l'eredità di Sommer, che ha lasciato in estate a parametro zero: l'Inter ha risposto dando fiducia a Josep Martinez, ex vice, e prendendo dalla lista degli svincolati Ivan Provedel. E le prime partite dello spagnolo non hanno proprio convinto, con diverse incertezze soprattutto in Champions: Chivu l'ha sempre difeso e confermato ma domani potrebbe scegliere per la legge dell'alternanza, proprio per il match con la Fiorentina.

Ribaltone (in)atteso

Secondo Sky Sport, il tecnico rumeno ancora non avrebbe deciso in modo definitivo ma sarebbe molto indirizzato verso Provedel, che così farebbe il suo esordio stagionale. E' un tema, quello del portiere, di cui si è discusso molto anche a Firenze ma in questo caso, senza coppe europee e meno impegni, nonché la presenza di un'alternativa tutt'altro che trascendentale come Christensen, il ruolo di De Gea non appare in discussione.