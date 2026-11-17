Lorenzo De Santis, esperto di calcio sudamericano, è intervenuto a Lady Radio parlando dell'Argentina di Mastantuono e di Fiorentina.

Su Nico Paz e Mastantuono

“Dopo l'addio di Messi c'è un po' di disaffezione per l'Argentina. Vediamo se stasera gioca Mastantuono, magari insieme a Nico Paz, che sono i due indiziati a raccogliere l'eredità di Messi. Nico Paz adesso è più sotto i riflettori, perché è stato l'unico sufficiente contro l'Uruguay e perché il Como non è conosciuto come la Fiorentina in Argentina ed è la sorpresa”.

Su Pellegrino e non solo

“In Argentina però chiedono a gran voce di vederli anche insieme visto l'infortunio di Lautaro Martinez. Pellegrino è un giocatore che mi piace molto, mi ricordava Retegui che fece benissimo con il Genoa al suo arrivo in Italia. In una squadra che ha iniziato con un handicap, anche lui deve migliorare, ma in questo inizio di stagione è una delle note liete. In difesa? Secondo me serve un giocatore di personalità, che conosca il campionato. Mi auguro che questo si tenga in considerazione”.