Bucchioni: “Vanoli bocciato e ripreso, Fiorentina in preda all’improvvisazione. Rosa con difetti profondi, Paratici pensava che Grosso…”

Lunga analisi della situazione della Fiorentina da parte di Enzo Bucchioni, giornalista e direttore di Italia7 che è interventuo ampiamente a Radio Sportiva, toccando varie tematiche attuali di casa gigliata.

‘Dissidio evidente tra Grosso e Paratici’

“Forse tutto il mercato non è stato condiviso tra società e Grosso, risulta evidente dalle dichiarazioni fatte dall’ex tecnico viola. Non sono stati comprati gli esterni, arrivati solo nelle ultime ore di mercato, e Grosso col Sassuolo giocava molto con gli esterni. Una campagna acquisti in cui Paratici ha puntato molto sui giovani, e quelli arrivati alla Fiorentina sono di grandissima qualità, però la squadra manca di esperienza, carisma e punti di riferimento in difesa e a centrocampo, si scioglie appena prende un gol, fatica a gestire le partite. Il dissidio tra Grosso e Paratici è evidente, forse il diesse viola pensava di trovare un allenatore più malleabile, invece Grosso ha la sua personalità, e se gli prometti di fare una squadra gliela devi fare”.

‘Mercato mancato di programmazione’

“Poi c’è la questione Kean: non dico che non si dovesse vendere, tutti sono cedibili, ma non nelle ultime ore di mercato, quando la trattativa col Como andava avanti da due mesi. Andava messa una deadline, si è stati costretti poi a fare delle operazioni in fretta e furia, la campagna acquisti ha mancato di programmazione. Tante figurine, anche di alto livello, ma non si è creata una squadra. Affidarsi di nuovo a Vanoli proprio non mi torna e dà l’idea di tanta improvvisazione, ci sono tante cose che non tornano, tra esonero e scelta del sostituto. C’era un disegno a tavolino fatto con Grosso, e di fronte alle difficoltà si butta tutto a mare? Vanoli non era stato ritenuto adatto al nuovo progetto della Fiorentina, era stato buttato a mare dopo la grande impresa della salvezza… e ora ci si rimette in mano ad un bocciato, perché? Per perdere meno tempo possibile, perché conosce meccanismi, diversi calciatori, società”.

“Vanoli dovrà essere non bravo, di più. Questa Fiorentina ha difetti profondi che saranno difficili da arginare. Suggerivo di andare a prendere Brozovic, che potrebbe essere una figura adatta. Vuole tanti soldi, sì, ma sai quanti problemi ti risolve? Idem per un difensore d’esperienza libero sul mercato. In rosa ci sono tanti giocatori troppo simili, ha detto la verità Grosso quando ha affermato che in rosa “ci sono dei bei quadri ma manca la parete sulla quale attaccarli”, da Oulaï a Mastantuono”.