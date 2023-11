C'è sempre la questione Padovani aperta e il direttore generale della Fiorentina guarda ancora a Empoli

Se da una parte spunta un inedito patto tra Fiorentina e Comune, dall'altra restano delle divergenze da risolvere.

Questione Padovani

Prendiamo in primo luogo la questione Padovani. Quello è l'impianto individuato dal Comune per far giocare la squadra viola, sempre a Firenze, durante i lavori per il Franchi.

Barone e il tavolo di confronto con Empoli

Ma il direttore generale del club gigliato si dice sempre contrario a questa ipotesi e non perde occasione per spiegare che la Fiorentina non metterà un euro per fare le tribune provvisorie. Non solo, secondo quanto riportato da La Repubblica, Barone sta mantenendo un canale di confronto con Empoli per il Castellani.