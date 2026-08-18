Di Gennaro: "Kean dovrebbe essere riconoscente alla Fiorentina. Grosso cresciuto tanto... ma ci vorrà pazienza"

A Radio Bruno ha parlato lo storico ex centrocampista viola Antonio Di Gennaro, che ha commentato l'operato della dirigenza della Fiorentina finora sul mercato toccando vari aspetti relativi alle mosse gigliate.

‘Grosso cresciuto tantissimo, ma ci vorrà pazienza’

“La Fiorentina mi piace molto. Mi piaceva anche l'anno scorso con Pioli, poi sappiamo come è andata… Quest'anno è arrivato Paratici, con un contratto di cinque anni, ci sono le prospettive per costruire qualcosa di importante. Grosso è cresciuto tantissimo in questi anni, come idea di gioco, personalità e anche come gestione dell'organico. I giocatori che hanno arrivati hanno gamba, qualità, sono giovani. Ci vorrà pazienza, anche se Firenze non ne ha mai tanta. Però l'organico che sta nascendo è di grande livello”.

‘Pellegrino? Gli argentini hanno qualcosa di diverso’

"Kean è arrivato alla Fiorentina dopo anni negativi, con Palladino ha fatto un campionato strepitoso… poi l'anno scorso non ha reso. Nella vita ogni tanto bisogna essere riconoscenti. In questa squadra potrebbe tornare quello visto con Palladino. A Firenze ha tutte le basi per fare bene, a Como è tutto da vedere. Dopo un'annata non positiva, perché non ricominciare in viola? Pellegrino? Gli argentini hanno qualcosa di diverso. Anche se vendessero Kean, la squadra sarebbe già premunita. È stato un investimento importante. Al Parma ha fatto bene, però giocare a Firenze è un'altra cosa. Ma potrebbe non bastare, servirebbe un attaccante in più”.