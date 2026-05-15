Dal Milan alla Juventus: l'arbitro di domenica ritrova la Fiorentina a quattro mesi di distanza

Dopo che la Lega Serie A ha finalmente stabilito definitivamente giorni e orari di gioco, l'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali della prossima giornata. Juventus-Fiorentina sarà diretta da Davide Massa, coadiuvato da Meli e Alassio. Marinelli il quarto uomo, al VAR Chiffi e Meraviglia.

Quattro mesi dopo

Massa torna ad arbitrare la Fiorentina dopo quattro mesi: l'ultima volta fu contro il Milan al Franchi, gara finita 1-1 con la rete di Comuzzo per i viola. In linea generale domenica sarà la venticinquesima volta che Massa dirigerà la Fiorentina, con un bilancio che fin qui racconta di nove vittorie viola, nove pareggi e sei sconfitte.