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Comuzzo lascia il ritiro della Fiorentina. La percentuale che non c'è e che rischiava di far saltare tutto

Mattia Sorbetti /
Pietro Comuzzo
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La cessione di Pietro Comuzzo al Torino è fatta. Il giocatore lascia il ritiro inglese della Fiorentina per raggiungere l'Italia, sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con la società granata. 

Il Toro lo prende in prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. 

Niente percentuale

Secondo quanto riportato da Tuttosport non c'è neanche una percentuale sulla futura vendita in favore della Fiorentina

Il ruolo del procuratore

Inizialmente richiesta dalla dirigenza della Fiorentina che aveva rallentato le negoziazioni ieri mattine. Poi però si sono sbloccate nel tardo pomeriggio grazie al lavoro diplomatico dell’agente del giocatore, Michelangelo Minieri.

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