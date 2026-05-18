Grosso: "La mia priorità è andare in un club che mi vuole e che dimostra di volermi. Alla base c'è la fiducia"

In un'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio ha parlato l'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso, accostato da diverse settimane alla panchina della Fiorentina.

Le parole di Grosso

“Ho accettato la sfida del Sassuolo ripartendo dalla Serie B, con la consapevolezza che quando erano in Serie A avevano fatto benissimo. C'erano le basi per fare bene, non mi aspettavo così bene come abbiamo fatto in questi due anni. Abbiamo fatto una cavalcata bellissima, abbiamo riportato il Sassuolo dove voleva stare”.

Un fatto di fiducia

“La mia priorità è andare in un posto dove vogliono me e lo dimostrano. Quando è capitato al Sassuolo, poi sono sempre state stagioni positive. Alla base c’è sempre la fiducia di un club, che deve essere dimostrata, ma serve il tempo per poter dimostrare quello che puoi dare, anche passando da momenti difficili”.