Sembrava destinato a rimanere a Bergamo dopo il “no” secco alla Roma, invece la posizione di Duvan Zapata tentenna ancora. Più volte tornato di moda anche in casa Fiorentina, alla fine il colombiano rischia di lasciare definitivamente l'Atalanta.

Come riportato da Sky Sport, il Torino è molto vicino a chiudere per Duvan Zapata, che ha dato l'ok al trasferimento. Sul piatto, un maxi-scambio: all'Atalanta può andare il difensore Alessandro Buongiorno, la trattativa è ben avviata. Attenzione anche a Brandon Soppy, che dunque andrebbe in granata in questo maxi-affare.