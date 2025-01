UFFICIALE: Un giovane centrocampista interrompe il prestito e fa rientro alla Fiorentina. Il suo futuro però non sarà in viola

“La Società AC Carpi rende noto di aver interrotto prima della scadenza l’accordo temporaneo con il centrocampista Niccolò Nardi. A Niccolò va il ringraziamento per l’impegno profuso e l’augurio di un vincente prosieguo di carriera”.

Il centrocampista viola lascia Carpi

Questo il comunicato della società modenese, col calciatore classe 2004 della Fiorentina che fa ritorno in viola. Tuttavia, Nardi è destinato a muoversi ancora, in direzione Serie C.

Ora un'avventura in Toscana

Il calciatore toscano, lo scorso anno autore di un'ottima stagione a Livorno, è passato in prestito in Toscana, alla Pianese, unendosi stamattina al club di Piancastagnaio. Nardi ha messo assieme 9 presenze a Carpi tra Serie C e Coppa Italia Serie C, totalizzando poco più di 200' di gioco. Ora per lui inizia una nuova avventura.